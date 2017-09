Киноверсия Супермена у рядовых зрителей ассоциируется в первую очередь с персонажами Генри Кавилла, Брэндона Рута и Кристофера Рива. Но в далёких 90-х годах на свет мог появиться фильм «Супермен жив» (Superman Lives), где главную роль сыграл бы Николас Кейдж. Лента прошла через все круги производственного ада, сценарий переписали много раз, на фильм потратили почти 50 миллионов долларов, но тот так и не увидел свет.

В интервью порталу Entertainment Weekly Николас Кейдж рассказал некоторые подробности о судьбе фильма.

Я полагаю, что фильм, который мы хотели сделать, в вашем воображении получится даже круче, чем любой другой фильм про «Супермена». Нам даже не пришлось снимать фильм, потому что мы все знаем — это кино прочно засело в вашем воображении. Это Супермен. Это фильм. Даже если вы его никогда не видели — это всё тот же Супермен. Николас Кейдж

О так и не вышедшем фильме «Супермен жив» в 2015 году сняли документалку под названием «Смерть «Супермен жив»: Что произошло?» (The Death of Superman Lives: What Happened?) — именно оттуда по Сети распространилась эта фотография с Кейджем в костюме супергероя.

В 2013 году режиссёр Тим Бёртон в интервью изданию Huffington Post вспоминал, каким мог получиться фильм.

Всё это напоминало фильмы про Бэтмена, которого мы снимали годы назад. Всё было очень противоречиво. Вроде «Ох, получается слишком мрачно». Теперь всё то напоминает беспечную возню. Мы тогда пытались показать человеческую сторону персонажа и погрузиться глубже в её природу. Тим Бёртон

Мы рассказывали об этом неснятом фильме Неснятый фильм о Супермене с Николасом Кейджем Как Голливуд издевался над Человеком из Стали и как Николас Кейдж не стал Суперменом.