Издательство DC анонсировало масштабную инициативу с выпуском особого сборника про Бэтмена Batman: The World. Это 184-страничная книга, куда войдут истории, созданные сценаристами и художниками со всего мира, где выходят комиксы DC: Северная Америка, Франция, Испания, Италия, Германия, Чехия, Россия, Польша, Турция, Мексика, Бразилия, Китай, Южная Корея и Япония. Выпустить её собираются 14 сентября, за четыре дня до Дня Бэтмена.

Сборник откроет сюжет Global City сценариста Брайана Аззарелло и художника Ли Бермехо, в котором Тёмный рыцарь рассуждает о защите Готэма. Он приходит к выводу, что у зова справедливости, который он слышит, нет границ, поскольку несправедливость творится повсюду и ей необходимо дать отпор.

Россию представляют один из участников сообщества Old Komix Кирилл Кутузов («Вор теней», «Фронтир», «ГРОМАДА» и «Майор Гром: Как на войне») и редактор издательства и сценарист Егор Прутов («41 ночь»). За иллюстрации отвечала Наталья Заидова (Kay), работавшая над сериями комиксов «Игорь Гром», «Бесобой», «Инок».

https://twitter.com/KaySD999/status/1397596501505871872?s=19

«Азбука» передаёт, что российское издание будет выпущено в двух видах — с оригинальной обложкой американского издания с иллюстрацией Ли Бермехо и с обложкой, созданной Натальей Заидовой с видом на Москву (второй рисунок).