Дэн Мамфорд: художник, рисующий культовых героев Знаковые сцены из фильмов и легендарные герои фантастики обретают в его иллюстрациях новую жизнь. Почти все его работы — признания в любви к нашим любимым произведениям.

Почему Detroit: Become Human не фантастика Константин Говорун рассуждает о том, что не так с миром будущего по Дэвиду Кейджу. Куда делись в 2038 году современные технологии, и точно ли нам показали именно андроидов?