В PlayStation Store началась весенняя распродажа, в рамках которой многие новые игры получили приличные скидки. А мы по традиции собрали самые заманчивые предложения в одном материале.

Акция завершится 30 апреля.

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