В PlayStation Store началась весенняя распродажа, в рамках которой многие новые игры получили приличные скидки. А мы по традиции собрали самые заманчивые предложения в одном материале.
- Star Wars Jedi: Fallen Order — 2299 рублей (было 4499 рублей);
- Death Stranding — 2299 рублей (было 4499 рублей);
- Assassin’s Creed Odyssey Deluxe Edition — 1499 рублей (было 4999 рублей);
- Need for Speed Heat — 1999 рублей (было 4499 рублей);
- Red Dead Redemption 2 Ultimate Edition — 1999 рублей (было 5899 рублей);
- The Division 2 — 719 рублей (было 2029 рублей);
- Mortal Kombat 11 — 1499 рублей (было 3999 рублей);
- Days Gone — 1799 рублей (было 4499 рублей);
- Resident Evil 2 Remake — 1199 рублей (было 2299 рублей);
- The Witcher 3: Wild Hunt — 899 рублей (было 2599 рублей);
- The Outer Worlds — 2344 рубля (было 3499 рублей);
- Crash Team Racing Nitro-Fueled — 1499 рублей (было 2499 рублей);
- Borderlands 3 — 1799 рублей (было 3999 рублей);
- Shadow of the Tomb Raider Definitive Edition — 1154 рубля (было 3499 рублей);
- Monster Hunter World — 899 рублей (было 1799 рубля);
- God of War — 1199 рублей (было 1999 рублей);
- Devil May Cry 5 — 1199 рублей (было 2849 рублей);
- GreedFall — 1499 рублей (было 3199 рублей);
- Diablo III: Eternal Collection — 1199 рублей (было 3999 рублей);
- Kingdom Hearts III — 1139 рублей (было 3799 рублей).
Акция завершится 30 апреля.
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