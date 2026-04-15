Дени Вильнёв показал 7 минут «Дюны 3». А вот их пересказ

На CinemaCon режиссёр Дени Вильнёв и актёры презентовали первые 7 минут из фильма «Дюна, часть 3». Этот отрывок ещё не выложили в интернет, есть только пересказы увидевших.

Это не такие уж спойлеры, но на всякий случай предупреждаем!

Кадр из ранее опубликованного тизера

Действие происходит спустя 17 лет после второй части. Пол Атрейдес, ставший падишахом-императором, ведёт войну с не признающими его власть великими домами. В начале сцены воины-фримены во главе со Стилгаром грузятся на десантные корабли на чужой планете. Они впервые видят дождь и говорят, что вода жизни льётся с небес на поле боя. Фримены попадают в засаду: из земли поднимается огромная зенитная турель и поливает их огнём. Несколько их кораблей с десятками бойцов гибнет, оставшиеся прячутся в укрытие, потрясённые и контуженные.

Кроме того, зрителям показали ещё один трейлер со сценами из дальнейшего фильма. В нём появляется гхола (клон) Дункана Айдахо в исполнении Джейсона Момоа. Он говорит Полу: «Ты завоевал галактику. Ты разрушил тысячи миров. Думаю, тебе уже нет искупления». Пол говорит, что раньше его вёл дар предвиденья, но теперь будущее скрыто в тумане, и Чани подкалывает его: «Каково тебе быть простым человеком как все?»

Премьера фильма назначена на 18 декабря.

Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.