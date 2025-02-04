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Дени Вильнев решил взяться за триквел «Дюны» как можно скорее

Дмитрий Кинский
4 февраля 16:14
319
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Дени Вильнев в одном из интервью рассказал, что решил приступить к триквелу «Дюны» как можно скорее.
Изначально режиссер хотел снять что-то еще, но после отдыха прошлым летом его посетило вдохновение, и он взялся за сценарий продолжения.
Дени Вильнев
Меня в самом деле тронуло, как вторую часть приняли киноманы по всему миру. И я увидел, что они хотят увидеть больше. А также почувствовал ответственность закончить историю.
«Дюна: Мессия» выйдет не раньше 2027 года, но официально дату пока не называли.

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Дмитрий Кинский

Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

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