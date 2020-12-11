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    Новости

    Дени Вильнёв выступил против решения выпускать «Дюну» в кино на HBO Max

    11 декабря 2020
    Кот-император
    11.12.2020
    116
    1 минута на чтение
    Дени Вильнёв выступил против решения Warner Bros. выпускать «Дюну» в кино на HBO Max

    Режиссёр «Дюны» и «Бегущего по лезвию 2049» опубликовал колонку в Variety, в которой открыто высказался против решения конгломерата выпускать новые фильмы на HBO Max одновременно с кинопрокатом.

    Из новостей я узнал о решении Warner Bros. выпустить «Дюну» на HBO Max одновременно с кинопрокатом, при этом компания использовала промо-изображения из нашего фильма, чтобы продвигать свой сервис. Этим решением конгломерат AT&T подставил одну из самых уважаемых и важных студий в истории кино. В этом совершенно точно нет любви к кино, как и любви к аудитории. Все упирается в выживание телекоммуникационного гиганта, у которого сейчас астрономический долг в размере 15 млрд долларов. Несмотря на то, что «Дюна» снималась для зрителей и кинотеатров, AT&T интересует лишь выживание на Уолл-стрит. Поскольку запуск HBO Max не оправдал себя, AT&T решила пожертвовать будущими релизами Warner в отчаянной попытке привлечь аудиторию.

    Вильнёв подчеркнул, что внезапное решение Warner Bros проигнорировать партнёров воспринимается как предательство.

    Производство кино — это совместная работа, основанная на взаимном доверии к командной работе, и WB показали, что они больше не в одной команде.

    Постановщик ничего не имеет против онлайн-кинотеатров. Но он считает, что зрителям не стоит переоценивать вклад одних только стримингов в киноиндустрию.

    Стриминги могут создавать великолепный контент, но не фильмы такого масштаба как «Дюна». Решение Warner Bros. означает, что у «Дюны» просто не будет шанса выступить успешно, пираты восторжествуют. WB может просто убить франшизу «Дюна». Она всё же для фанатов.

    Вильнёв уверен, что безопасность по-прежнему должна быть на первом месте, и потому он поддержал решение перенести релиз фильма почти на год. Режиссёр считает «Дюну» лучшим фильмом в карьере, он вместе с командой потратил три года, чтобы зрители могли прочувствовать впечатления от фильма на большом экране.

    Отдельно постановщик выражает поддержку остальным шестнадцати режиссёрам, фильмы которых отправили на HBO Max. В конце концов, он призвал AT&T действовать быстро, чтобы защитить киноиндустрию.

    Ничто не заменит поход в кино. В этих темных кинозалах фильмы учат нас новому, подпитывают наше воображение, вдохновляют нас как членов коллектива.

    Да здравствует кино в кино!

    Warner Bros. объявила о «гибридной» стратегии 3 декабря. По новому плану, все фильмы, запланированные в 2021-м, вместо с релизом в кинотеатрах получат и месячный доступ на HBO Max. Пока что HBO Max доступен только в Америке, где многие кинотеатры всё ещё закрыты.

    С тех WB оказалась в центре скандала — выяснилось, что студия почти не проинформировала своих партнёров, из-за чего Legendary, профинансировавшая «Дюну» и «Годзиллу против Конга», планирует даже подать в суд. К тому же, против «гибридной» стратегии открыто высказались Кристофер Нолан и закрыто — многие другие кинематографисты.

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    Кот-император
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