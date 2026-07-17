«Дети крови и костей»: первые кадры из колоритного африканского фэнтези

Студия Paramount опубликовала первые кадры из будущего фэнтези-фильма «Дети крови и костей», экранизации книги Томи Адейеми. Они хорошо показывают вселенную книги и фильма, основанную на африканской истории и полную африканских костюмов и украшений.
Это история о вымышленной африканской стране Ориша. Главная героиня, которую играет Амандла Стенберг, — принцесса, которая пытается вернуть свой трон, захваченный врагами. В экранизации также участвуют Идрис Эльба, Чиветель Эджиофор, Синтия Эриво, Виола Дэвис и Лашана Линч. Премьера ожидается 15 января 2027 года.
Совсем недавно с экранизацией произшёл скандал: Томи Адейеми заранее отказалась смотреть и поддерживать фильм из-за ссоры с Амандлой Стенберг.
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