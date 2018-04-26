Дэйв Филони, создатель мультсериалов «Звёздные войны: Войны клонов» и «Звёздные войны: Повстанцы», анонсировал новый мультсериал о событиях в далёкой-далёкой галактики. Новый проект называется «Звёздные войны: Сопротивление», сообщает IndieWire.
Как пишет издание, «Сопротивление» будет выполнено в аниме-стилистике — для примера можно посмотреть на промо-кадр выше. Новый мультсериал начнёт выходить этой осенью на канале Disney XD по всему миру.
Его сюжет развернётся в «неопределённом временном промежутке» до событий «Пробуждения Силы». Главный герой «Сопротивления» — молодой пилот по имени Казуда Сионо (Kazuda Xiono), который был завербован Сопротивлением. Ему поручают секретную миссию — шпионить за Первым Орденом. Кроме Казуды в мультсериале появятся и некоторые герои из фильмов: дроид BB-8, пилот По Дэмерон и Капитан Фазма. Озвучивать По и Фазму будут актёры из фильмов.
Идея мультсериала «Сопротивление» — это следствие моего интереса к пилотам и авиации Второй Мировой войны. Мой дед был пилотом, моя дядя летал и чинил самолёты, так что это оказало на меня большое влияние. В «Звёздных войнах» существует долгая история высокоскоростных гонок. Мне кажется, нам удалось схватить и передать их дух и ощущения в новом мультсериале, который был вдохновлён аниме-стилем. Это то, что вся команда хотела сделать уже очень давно.
Дейв Филони
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