Disney запускает в производство ещё один киноремейк своего классического мультфильма — речь идёт о «Робине Гуде» 1973 года.

Режиссёром проекта назнчен Карлос Лопес Эстрада, за плечами которого эпизод сериала «Легион» и криминальная драма «Слепые пятна». Сценаристом выступит Кари Гранлунд, написавший киноремейк «Леди и Бродяги» — картина вышла в 2019-м на Disney+. Нового «Робин Гуда» тоже планируют выпустить в онлайн-кинотеатре. Продюсирует проект Джастин Спрингер («Дамбо», «Трон: Наследие»).

Пока что ремейк находится на ранних этапах производства — о нём начали договариваться ещё до коронавирусной пандемии. В фильме хотят совместить натурные съёмки и CGI-графику.

Анимационный «Робин Гуд» 1973-го переосмыслял классическую легенду в формате комедийного мюзикла с антропоморфными животными. Робин был лисом, его помощник Маленький Джон — медведем, принц Джон — львом, а шериф — волком.