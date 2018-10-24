Портал Deadline сообщает, что Disney ведёт переговоры по перезапуску франшизы «Пираты Карибского моря». Студия уже встретилась со сценаристами Рэттом Ривзом и Полом Верником, которые работали над скриптом двух частей «Дэдпула».

Разработка нового проекта пока находится на начальной стадии. Место режиссера ещё пустует. Известно, что производством будущего фильма займётся продюсер оригинальной франшизы Джерри Брукхаймер.

Как пишет Deadline, пока рано говорить об актерском составе. Скорее всего, капитан Джек Воробей в исполнении Джони Деппа в новой картине уже не появится.

Последняя часть франшизы «Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки» вышла в России 25 мая 2017 года.