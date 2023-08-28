Disney отказалась от уже снятых сериалов «Хроники Спайдервика» и «Наутилус»

По данным Deadline, компания Disney+ в рамках сокращения расходов отказалась от двух уже отснятых фантастических сериалов.

Во-первых, на полку уходит адаптация подросткового фэнтези «Хроники Спайдервика», съёмки которой завершились ещё в январе.

Во-вторых, онлайн-кинотеатр отменил и «Наутилус» — своего рода приквел «20 тысяч лье под водой» про приключения капитана Немо.

Оба сериала Disney+ планирует передать другим площадкам. Над «Спайдервиком» работали студии Paramount Television и 20th Television, так что не исключено, что сериал выйдет на том же Paramount+.

Решение о закрытии сериалов было принято в рамках плана по сокращению расходов на неспортивный контент на 3 миллиарда долларов.

Ранее сервис, например, отказался от сериала «Виллоу». Проект закрыли после первого сезона, а позже его вообще убрали из библиотеки онлайн-кинотеатра.

«Хроники Спайдервика» — подростковый цикл писательницы Холли Блэк и художника Тони Ди’Терлицци, сочетающий черты готического романа и романа взросления. В него входит пять книг, их издавали с 2003-й по 2004-й, а в 2008-м вышел семейный фэнтезийный фильм по мотивам. Все книги вышли на русском.

Цикл рассказывает о детишках Мэллори, Саймоне и Джареде, которые переехали в старый дом к дальней родственнице. Там они узнают, что фантастические создания существуют на самом деле, а многие и вовсе живут по соседству. Подростки находят путеводитель по фантастическому миру, написанный их прадедом Артуром Спайдервиком. К несчастью, именно этот путеводитель нужен злому огру-великану Мульгарату, владыке гоблинов и драконов.