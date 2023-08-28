    3
    Новости

    Disney отказалась от уже снятых сериалов «Хроники Спайдервика» и «Наутилус»

    28 августа 2023
    Фото аватара
    28.08.2023
    2987
    1 минута на чтение
    Disney отказалась от уже снятых сериалов «Хроники Спайдервика» и «Наутилус»

    По данным Deadline, компания Disney+ в рамках сокращения расходов отказалась от двух уже отснятых фантастических сериалов.

    Во-первых, на полку уходит адаптация подросткового фэнтези «Хроники Спайдервика», съёмки которой завершились ещё в январе.

    Во-вторых, онлайн-кинотеатр отменил и «Наутилус» — своего рода приквел «20 тысяч лье под водой» про приключения капитана Немо.

    Оба сериала Disney+ планирует передать другим площадкам. Над «Спайдервиком» работали студии Paramount Television и 20th Television, так что не исключено, что сериал выйдет на том же Paramount+.

    Решение о закрытии сериалов было принято в рамках плана по сокращению расходов на неспортивный контент на 3 миллиарда долларов.

    Ранее сервис, например, отказался от сериала «Виллоу». Проект закрыли после первого сезона, а позже его вообще убрали из библиотеки онлайн-кинотеатра.

    «Хроники Спайдервика» — подростковый цикл писательницы Холли Блэк и художника Тони Ди’Терлицци, сочетающий черты готического романа и романа взросления. В него входит пять книг, их издавали с 2003-й по 2004-й, а в 2008-м вышел семейный фэнтезийный фильм по мотивам. Все книги вышли на русском.

    Цикл рассказывает о детишках Мэллори, Саймоне и Джареде, которые переехали в старый дом к дальней родственнице. Там они узнают, что фантастические создания существуют на самом деле, а многие и вовсе живут по соседству. Подростки находят путеводитель по фантастическому миру, написанный их прадедом Артуром Спайдервиком. К несчастью, именно этот путеводитель нужен злому огру-великану Мульгарату, владыке гоблинов и драконов.

    Читайте также

    Вот кто сыграет главных героев и злодея в сериале «Хроники Спайдервика» 1

    «Хроники Спайдервика»: вот кто сыграет в сериале Disney+

     Кот-император |  26.08.2022 |  511

    Шоураннером выступит сценарист сериала «Лок и Ключ».

    Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
    Фото аватара
    Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.
    Добавить в Twitter
    Поделиться ВКонтакте

    Статьи

    Видео: лучшие настольные игры для вечеринок
    0
    19452
    Видео: лучшие настольные игры для вечеринок

    Новый ролик от Hobby World.

    «Чандраян-3»: новый лунный успех Индии 5
    0
    20508
    «Чандраян-3»: новый лунный успех Индии

    История маленького аппарата, который смог.

    Какие новые сериалы смотреть в сентябре 2023? Кастлвания, Ходячие мертвецы и спин-офф Пацанов 11
    0
    25575
    Какие новые сериалы смотреть в сентябре 2023? Кастлвания, Ходячие мертвецы и спин-офф Пацанов

    А ещё — экологический триллер и мультсериал Дэна Хармона про мифическую Древнюю Грецию.

    Читаем книгу «Вавилон» Ребекки Куанг
    0
    110156
    Читаем книгу «Вавилон» Ребекки Куанг — о магии переводов

    Главный герой, потерявший семью, обретает неожиданного покровителя.

    Вспоминаем любимые фэнтези-сериалы нашего детства в 93-м выпуске «Фантастического подкаста»
    0
    218572
    Вспоминаем любимые фэнтези-сериалы нашего детства в 93-м выпуске «Фантастического подкаста»

    Зена, Легенда об Искателе, Мерлин и не только!

    «Что-то пошло не так»: главные космические неудачи XXI века 12
    0
    191104
    «Что-то пошло не так»: главные космические неудачи XXI века

    Вспомним про недавние космические аварии, которые произошли уже в XXI веке. В них тоже не было недостатка.

    «Синий Жук» DC — самый типичный супергеройский фильм. А это плохо? 2
    0
    213960
    «Синий Жук» DC — самый типичный супергеройский фильм. А это плохо?

    Как ни странно, неоригинальность идёт картине только на пользу.

    «Асока»: первые впечатления от сериала по «Звёздным войнам» 3
    0
    220247
    «Асока», эпизоды 1-2: первые впечатления от сериала по «Звёздным войнам»

    Каким получился «пятый сезон «Повстанцев»? 

    Спецпроекты

    Фантастические итоги 2022
    Фантастические итоги 2022
    С чего начать читать комиксы Bubble?
    С чего начать читать комиксы Bubble?
    Этерна: путеводитель по миру
    Этерна: онлайн-путеводитель по миру
    Фантастические итоги и ожидания 2021
    Фантастические итоги 2021
    Обзор Predator Triton 300 SE 3
    Обзор Predator Triton 300 SE
    Какой ты попаданец в прошлое? 2
    Какой ты попаданец в прошлое?
    Фантастические итоги 2020
    Фантастические итоги 2020
    Лучшая фантастика 2019
    Фантастические итоги 2019
    О Dungeons & Dragons на русском 1
    Всё о Dungeons & Dragons
    Топ главных фантастических книг
    Лучшие книги: фантастика и фэнтези
    Фантастические итоги 2018
    Фантастические итоги 2018
    Главные произведения киберпанка
    Киберпанк: фильмы, книги, аниме и всё-всё-всё о жанре
    Топ-100
    Лучшие фантастические сериалы
    Фантастические итоги 2022
    Фантастические итоги 2022
    С чего начать читать комиксы Bubble?
    С чего начать читать комиксы Bubble?
    Этерна: путеводитель по миру
    Этерна: онлайн-путеводитель по миру
    Фантастические итоги и ожидания 2021
    Фантастические итоги 2021
    Обзор Predator Triton 300 SE 3
    Обзор Predator Triton 300 SE
    Какой ты попаданец в прошлое? 2
    Какой ты попаданец в прошлое?
    Фантастические итоги 2020
    Фантастические итоги 2020
    Лучшая фантастика 2019
    Фантастические итоги 2019
    О Dungeons & Dragons на русском 1
    Всё о Dungeons & Dragons
    Топ главных фантастических книг
    Лучшие книги: фантастика и фэнтези
    Фантастические итоги 2018
    Фантастические итоги 2018
    Главные произведения киберпанка
    Киберпанк: фильмы, книги, аниме и всё-всё-всё о жанре
    Топ-100
    Лучшие фантастические сериалы
    Top.Mail.Ru

    Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить