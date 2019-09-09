С 5 по 7 сентября в Солт-Лейк-Сити (Юта) прошёл фестиваль популярной культуры FanX, куда прибыли сразу несколько специальных гостей, в числе которых актёры из «Звёздных войн» — Хейден Кристенсен (Энакин) и Иен Макдермид (Палпатин). Артисты должны были выступить на панели и пообщаться с фанатами, но по данным посетителей, представители Disney связались с организаторами фестиваля и в последнюю минуту отменили встречу.

https://twitter.com/the_meghatron/status/1170467967223697408

[Вложенный твит]: Да, но Макдермид и Кристенсен публично появились вместе, и предполагается, что я не поверю, будто Энакин не появится в «Скайуокер. Восход»?! [Внешний твит:] И Disney только что отменил их совместную панель на FanX. Как… ещё можно это трактовать?

Поклонники предполагают, что компания таким образом пресекла возможную утечку спойлеров. Если участие Макдермида уже заявлено в IX эпизоде, то насчёт Кристенсена такой информации нет — как и нет опровержения. Фанаты считают, что актёр может вернуться к роли Энакина в том или ином виде — например, призрака Силы.

Слухи о подобном возвращении Кристенсена ходят с 2015 года — ранее поклонники думали, что артист появится ещё в «Пробуждении Силы», но никакого намёка даже на камео не было.

Впрочем, Кристенсен и Макдермид не теряли зря время — они посетили в Юте детскую больницу «Праймари Чилдренс». И побывали на спецпоказе пятого эпизода с живым оркестром!