Джордж Мартин написал о своей депрессии и отставании от жизни

После долгого перерыва писатель Джордж Мартин, автор «Игры престолов», вернулся в свой блог «Not a blog» и написал грустный пост «Лучше поздно, чем никогда» о своём здоровье, борьбе с депрессией и отставании от жизни.
Джордж Мартин
Помните меня? Знаю, меня давно не было. Мой последний пост был 19 февраля. Всё, что после этого, писали мои могучие миньоны. Мне повезло с отличной командой помощников... но даже с их помощью я всё больше и больше отстаю.
Этот год был... стрессовым, как минимум. Столько всего случалось, что трудно переварить. Было и хорошее, и отличное. Мечты воплощались. Но были и кошмары. Я терял друзей. Боролся с печалью и депрессией. Худшее, возможно, ещё впереди. Мне стукнуло 77 в прошлом сентябре, и должен сказать, стареть не прикольно. Но бывали и замечательные моменты.
Полагаю, это просто жизнь. Конечно, я это знал. И если вы читали мои книги, вы это тоже знаете.
Так о многом нужно написать... Я постараюсь догнать события... а миньоны мне помогут... но мои посты будут короткими и поспешными.
Из хороших вещей Джордж отметил 9 номинаций «Рыцаря Семи Королевств» на премию «Эмми», включая главную, «Лучшая драма». Мартин гордится своей командой и надеялся, что актёры получат больше номинаций. Вручение премии Джордж собирается посетить.