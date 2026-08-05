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Джордж Мартин написал о своей депрессии и отставании от жизни

Кот-император
5 августа 09:35
918
1 минута на чтение
После долгого перерыва писатель Джордж Мартин, автор «Игры престолов», вернулся в свой блог «Not a blog» и написал грустный пост «Лучше поздно, чем никогда» о своём здоровье, борьбе с депрессией и отставании от жизни.
Джордж Мартин
Помните меня? Знаю, меня давно не было. Мой последний пост был 19 февраля. Всё, что после этого, писали мои могучие миньоны. Мне повезло с отличной командой помощников... но даже с их помощью я всё больше и больше отстаю. Этот год был... стрессовым, как минимум. Столько всего случалось, что трудно переварить. Было и хорошее, и отличное. Мечты воплощались. Но были и кошмары. Я терял друзей. Боролся с печалью и депрессией. Худшее, возможно, ещё впереди. Мне стукнуло 77 в прошлом сентябре, и должен сказать, стареть не прикольно. Но бывали и замечательные моменты. Полагаю, это просто жизнь. Конечно, я это знал. И если вы читали мои книги, вы это тоже знаете.

Так о многом нужно написать... Я постараюсь догнать события... а миньоны мне помогут... но мои посты будут короткими и поспешными.
Из хороших вещей Джордж отметил 9 номинаций «Рыцаря Семи Королевств» на премию «Эмми», включая главную, «Лучшая драма». Мартин гордится своей командой и надеялся, что актёры получат больше номинаций. Вручение премии Джордж собирается посетить.

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Кот-император

Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.

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