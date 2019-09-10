Портал Nerdist совместно со студиями Monte Cook Games, Legendary Television и Amazon выпустили настольную ролевую игру по вселенной фэнтезийного сериала «Карнивал Роу».

Это не столько игра, сколько небольшое сеттинговое дополнение для системы правил Cypher System от студии Монте Кука (геймдизайнер D&D 3.0 и Numenera). В нём всего 36 страниц, на которых поясняется, как можно сыграть по вселенной сериала и как передать за столом его дух.

Дополнение состоит из трёх разделов: первый описывает персонажей и народы мира (включая фей, фавнов и людей), второй посвящён географии и странам, а третий рассказывает о городе Бурге и точках интереса в нём. Игровой механике уделяется не так уж и много места, так что при желании материал из дополнения легко переложить на вашу любимую игру, хоть бы и D&D.

Для поклонников шоу документ будет интересен в первую очередь подборкой концепт-артов, подробностями о вселенной, картами мира и города, а также историей конфликта Бурге и Пакта.

«Карнивал Роу» вышел 30 августа на Amazon — в этот же день компания вместе с издательством Legendary Comics выпустила комиксы-приквелы, раскрывающие предысторию главных героев.

Ранее Amazon продлил шоу на второй сезон — ещё до премьеры первого.