Amazon совместно с издательством Legendary Comics к релизу фэнтезийного сериала «Карнивал Роу» выпустили два номера комиксов по вселенной. Ваншоты From the Dark и Sparrowhawk рассказывают, соответственно, предыстории полицейского Райкрофта Филострейта (Орландо Блум) и феи-беженки Виньетт Стоунмосс (Кара Делевинь).

В From the Dark Файло вспоминает о своём прошлом, которое удивительным образом перекликается с нынешними событиями в Бёрге — странном городе, который теперь детектив называет своим домом. Недавний взрыв бомбы лишь усугубил ситуацию — сможет ли Филострейт найти ответственных за теракт до того, как прогремит следующий взрыв?

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Первые три страницы:

Sparrowhawk описывает события со стороны волшебного народа, на чей родной мир напали враги. Виньтетт и её сородичам придётся чем-то пожертвовать, чтобы спастись. Но удастся ли феям найти убежище или они окажутся в ещё большей опасности? Любопытная деталь: описание комикса утверждает, что «мифические силы» имеют значение лишь в том случае, если ими обладает и другая сторона — значит ли это, что феи и другие волшебные создания не могут использовать свои способности на обычных людях?

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Первые три страницы:

Почитать комиксы можно на сайте Comixology.

Все эпизоды шоу уже вышли на Amazon Prime Video.