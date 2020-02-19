На фоне успешной демонстрационной миссии Crew Dragon в марте 2019 года и недавнего успешного теста системы запуска космического корабля Space Adventures заключила партнерское соглашение со SpaceX, согласно которому компании займутся организацией туристических полетов на орбиту Земли.

Вот что по этому поводу сказала президент SpaceX Гвинн Шотвелл:

Эта историческая миссия поможет сделать космические полеты возможными для всех людей, которые мечтают об этом. И мы рады сотрудничать с командой Space Adventures, чтобы достигнуть этой цели.

Если быть конкретнее, то отправиться на орбиту за раз смогут только четыре человека. Первый полет состоится в период с конца 2021 до середины 2022 года. Миссия продлится пять дней, а подготовка к ней займет несколько недель. Корабль запустят с Флоридского космодрома на мысе Канаверал. Известно, что он не будет состыковываться с Международной космической станцией.

Финансовые условия полета на данный момент не разглашается. Однако можно обрисовать примерную цену, если вспомнить, что в прошлом году SpaceX заключила сделку с Bigelow Aerospace, чтобы доставить людей на МКС — за 52 миллиона долларов с одного человека. Впрочем, Bigelow позже расторгла контракт.