12 ноября в сети появилось сразу множество материалов по проектам Marvel и Disney. Часть из них фанаты «вытащили» из промо-роликов со стартовавшего сервиса Disney+, где можно увидеть короткие ролики к мультсериалу «Что, если?» и удалённые сцены из «Мстителей: Финал». Кое-что поклонники обнаружили в сборнике концепт-артов.
«Мстители: Финал»: удалённые сцены
Помните историю о том, что режиссёрам картины пришлось вырезать из фильма сцену, где Тони Старк попадает в мир Камня Души и встречает свою повзрослевшую дочь? Тогда постановщики рассказали, что убрали этот эпизод, потому что на тестовых показах зрители его не приняли — ранее в картине не показывали взрослую Морган, а «эмоциональный вес» фрагмента повторяет последующее прощание с Тони.
Взрослую Морган должна была сыграть Кэтрин Лэнгфорд, звезда сериала «13 причин почему».
Пара кадров оттуда же:
А вот такой получилась вариация смерти Чёрной вдовы:
«Мстители: Финал»: концепт-арты
Портал ComicBook опубликовал ролик, в котором показал содержимое артбука Marvel’s Avengers: Endgame: The Art of the Movie. В нём можно увидеть сотни иллюстраций, многие из которых так и не были реализованы в фильме. Например, Доктор Стрэндж и Тони Старк меняются костюмами. А как вам малыш Танос?
Видео распаковки:
«Сокол и Зимний солдат», «Хоукай»: промо
И ещё несколько промо к грядущим сериалам Marvel на Disney+.
Кейт Бишоп, ученица Хоукая:
«Что, если?» / What If: промо
Всего в мультсериале будет 23 эпизода — по одному на каждый фильм. Он расскажет об альтернативных версиях знакомых событий. В отличие от, например, нетфликсовских «Любви, смерти и роботов», визуально «Что, если?..» будет выдержан в едином ключе детализированной 2D-анимации.
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Утечка: кадры из мультсериала Marvel «Что, если?»
Капитан Британия, зомби-версия Капитана Америка и Т’Чалла в костюме Звёздного Лорда.
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