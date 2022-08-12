Дорогой сиквел «Джокера» и свой Кевин Файги: что ещё известно о реорганизации DC?

Сериальное и кинопроизводство DC продолжает штормить в ходе масштабной реорганизации. Мы уже писали, как под удар попал отснятый боевик «Бэтгёрл», и это далеко не единственный материал, оказавшийся под угрозой.
Журналисты Variety выяснили ещё несколько деталей. Совсем точными их назвать сложно — прежде всего потому, что ситуация меняется очень быстро, и принятое сегодня решение завтра могут поменять.
- На производство сиквела «Джокера» потратят около 150 миллионов долларов. Для сравнения, первая часть обошлась в 55 миллионов. Из этой суммы гонорары Хоакина Феникса и режиссёра Тодда Филлипса составят 20 миллионов, а Леди Гаги — 10 миллионов. Высокая цена объясняется дорогим производством музыкальных номеров. Инсайдер издания говорит, что фильм будет больше напоминать картину «Звезда родилась» с Гагой, чем мюзикл «В высотах».
- Под угрозой закрытия находятся супергеройские сериалы «Титаны» и «Роковой патруль». Если мультсериал про Харли Квин обладает большой фанбазой, то про другие два проекта такого сказать нельзя — решение примут после того, как в этом году выйдут продолжения обоих проектов. Если, конечно, выйдут.
- У компании по-прежнему есть планы на сериал «Тёмная Лига справедливости», который разрабатывает Джей Джей Абрамс. Плюс, в работе по-прежнему находится сериал «Константин» от малоопытного шоураннера Гая Болтона. Продюсеры шоу уже отсмотрели локации для съёмок, которые должны стартовать в начале 2023-го. Главную роль якобы должен исполнить Сопе Дирису из «Банд Лондона».
- Компания продолжает искать своего Кевина Файги, который будет отвечать за вселенную после реструктуризации и воплощение 10-летнего плана.
- Один из кандидатов на этот пост — шоураннер, продюсер и сценарист Грег Берланти, который руководил супергеройскими телесериалами на The CW. Он стоял за запуском «Стрелы», «Флэша», «Супергёрл», «Легенд завтрашнего дня» и «Лоис и Супермена». Он занимался кроссоверами между сериалами. А ещё — числится продюсером «Титанов», «Рокового патруля» и будущего сериала про Зелёных фонарей.
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Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.
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