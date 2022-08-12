Дорогой сиквел «Джокера» и свой Кевин Файги: что ещё известно о реорганизации DC?

Сериальное и кинопроизводство DC продолжает штормить в ходе масштабной реорганизации. Мы уже писали, как под удар попал отснятый боевик «Бэтгёрл», и это далеко не единственный материал, оказавшийся под угрозой.

Журналисты Variety выяснили ещё несколько деталей. Совсем точными их назвать сложно — прежде всего потому, что ситуация меняется очень быстро, и принятое сегодня решение завтра могут поменять.