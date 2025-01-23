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Dragon Age: The Veilguard стартовала на 50% слабее ожиданий EA

Андрей Квасков
23 января 13:39
77
1 минута на чтение
Продажи Dragon Age: The Veilguard и EA Sports FC 25 не оправдали ожиданий, как следует из финансового отчета EA.

Новинка от BioWare смогла привлечь всего лишь 1,5 миллиона игроков за квартал, что на 50% ниже изначальных прогнозов издателя. Конкретные продажи RPG не раскрываются.

Для сравнения, продажи (не количество игроков) Dragon Age 2 за первые два месяца превысили 2 миллиона копий, а Inquisition за аналогичный период достигла отметки в 3,3 миллиона копий.

На фоне слабых результатов в EA снизили прогноз на третий квартал и финансовый год в целом, а также повторили, что уверены в своей долгосрочной стратегии и ожидают вернуться к росту в следующем финансовом году.

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Андрей Квасков
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