КнигиКиноСериалыИгрыНаукаМирыКомиксыФанЖурналБлогиподкаст

Будущие фильмы

Черновики и неснятые

Обзоры кино

Классика кино

Видео МирФ

Фантастические короткометражки

Новинки

Роберт Дауни возвращается: настоящее и будущее киновселенной Marvel
«Мятёжная луна»: режиссёрская версия. В чём отличия, кроме крови и секса?
«Собиратель душ»: сверхъестественная драма о серийном убийце
Какие фильмы смотреть в августе 2024? Пираты и чудовища из космоса!

Классика

Экранизации Dungeons & Dragons: старые добрые, ужасные и забытые
«Мумия» от Наполеона до Тома Круза. Путеводитель по фильмам про Имхотепа и компанию
Новости
DreamWorks показала новый трейлер мультфильма «Дикий робот»
Андрей Квасков
8 августа 15:52
144
1 минута на чтение
Компания DreamWorks опубликовала третий трейлер нового анимационного фильма «Дикий робот».

Это лента по мотивам одноименной книги Питера Брауна. По сюжету, робот-помощник по имени Роз оказывается на необитаемом острове, где пытается подружиться с местными животными.

Режиссером и сценаристом выступил Крис Сандерс, работавший над мультфильмами «Лило и Стич», «Как приручить дракона» и «Мулан».

Премьера «Дикого робота» запланирована на 27 сентября.

Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Андрей Квасков
8 августа 15:52
Рекомендуем
Мир фантастики №249 (август 2024)
490 ₽
Купить
Спецвыпуск #14. Фантастическая музыка
1 290 ₽
Купить
Статьи

Новости

Netflix закрыл франшизу «Армия мертвецов» Зака Снайдера

Новости

«Литнет» запустил литературный конкурс на лучшее фэнтези и фантастику
Работы принимают до 24 декабря

Новости

Часть второго сезона «Аркейна» утекла в сеть
Пока доступно 5 эпизодов.

Новости

Рафаэль Колантонио анонсировал новую игру. Это будет смесь Dishonored и Fallout
Даты выхода пока нет. И названия тоже

Новости

DreamWorks показала новый трейлер мультфильма «Дикий робот»
Премьера ожидается в сентябре.

Новости

Hobby World проведет фестиваль для фанатов варгеймов — Warforge Fest 2024
Он пройдет 25 августа в Москве

Новости

WB Discovery хочет выдавать лицензию на свои IP сторонним игровым студиям
Правда, выручка игрового подразделения упала на 41%.

Новости

Релизный трейлер экшен-RPG Black Myth: Wukong
До релиза осталось совсем немного

Новости

С кем игроки целовались и занимались сексом чаще всего в Baldur's Gate 3 — и другая статистика
Показать ещё
Рекомендуем
Спецпроекты
Все спецпроекты
Фантастические итоги 2023
Фантастические итоги 2022
С чего начать читать комиксы Bubble?
Этерна: онлайн-путеводитель по миру
Фантастические итоги 2021
Обзор Predator Triton 300 SE
Какой ты попаданец в прошлое?
Фантастические итоги 2020
Фантастические итоги 2019
Всё о Dungeons & Dragons
Лучшие книги: фантастика и фэнтези
Фантастические итоги 2018
Киберпанк: фильмы, книги, аниме и всё-всё-всё о жанре
Лучшие фантастические сериалы
Все спецпроекты