Сервис Netflix и студия DreamWorks Animation опубликовали первый трейлер пятого сезона мультсериала «Вольтрон: Легендарный защитник». Их рисунок вы точно узнаете — те же аниматоры рисовали мультсериал «Аватар: Легенда о Корре».

Мультсериал рассказывает о команде пилотов, которые управляют Вольтроном — древним роботом-оружием, который может дать отпор космической империи Галра. Галра десять тысяч лет удерживала власть в разных секторах галактики, пока друзья не отыскали львов Вольтрона и не вступили на тропу войны с империей. У мультсериала уже вышло 4 сезона — всего около 40 серий.

Все эпизоды выйдут 2 марта на Netflix — правда неизвестно, сколько их будет в сезоне на этот раз.