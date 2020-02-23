Журналисты IGN опубликовали на YouTube почти 10 минут геймплея Doom Eternal в режиме Master Level на уровне сложности Hurt me plenty.

Master Level — режим, усложняющий локации. В частности, на них появляются более сильные виды противников, не встречающиеся там при обычном прохождении.

По словам сотрудника IGN, от этого игра не становится менее динамичной. И вы можете убедиться в этом сами, посмотрев в видео: в нем Думслеер косит одну толпу демонов за другой, попутно проламывая им черепа и вырывая глаза.

А неделю назад журналисты IGN выложили около 13 минут игрового процесса асимметричного мультиплеера Doom Eternal. В нем один геймер берет под контроль Думгая, а два других — мощных демонов.

Doom Eternal выйдет 20 марта 2020 года на PS4, Xbox One и ПК. А через некоторое время шутер станет доступен на Nintendo Switch.