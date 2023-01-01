Dungeons & Dragons: Honor Among Thieves. Сцены после титров

Фэнтезийный комедийный блокбастер Dungeons & Dragons: Honor Among Thieves по самой знаменитой ролевой игре начнёт показывать в мировых кинотеатрах с 30 марта, но в некоторых странах картину уже можно посмотреть — и узнать, что же важного спрятали создатели фильма в сцене после титров.

Осторожно, спойлеры!

Перейдём сразу к важному уточнению. Фильм — не пролог какой-то истории, не «сетап» будущих приключений. Это самостоятельная одиночная история, для которой не надо быть знакомым ни с D&D, ни с чем-то ещё. Если играли, то узнаете много отсылок, но если нет, то ничего не потеряете.

Соответственно, в сцене после титров никаких будущих злодеев не тизерят. Даже Дриззта не показали! Дальше подробно рассказываем, что показали в сцене после титров, а заодно даём некоторые подробности сюжета.

Примерно в середине фильма четвёрка героев отправляется на кладбище Эвермура: именно там сотню лет назад прошла великая битва, в которой в последней раз видели могущественный артефакт Шлем Рассеивания. Он способен отменить действие любых чар. Артефакт нужен героям, чтобы проникнуть в хранилище, защищённое невероятно мощным заклинанием.

Разумеется, живых свидетелей это битвы уже не осталось, но для героев это не помеха: один из них, неуверенный в себе волшебник Саймон Аумар (Джастис Смит), потомок великого мага Элминстера Аумара, может провести ритуал, который временно поднимет мертвеца и позволит задать ему пять любых вопросов.

Ритуал проходит успешно, но лидер группы, бард Эджин (Крис Пайн) сводит усилия Саймона на нет, случайно задавая вопросы вроде «отвечай, только когда я спрошу, хорошо?» и «это считается за вопрос?» — в итоге оживший мертвец после пяти бесполезных вопросов ложится обратно в могилу (эту сцену вы наверняка видели в одном из трейлеров фильма). После долгих шатаний по кладбищу и многих попыток снова провести ритуал (поднятые мертвецы либо не видели шлем, либо видели в последний момент перед смертью и не знали, куда он попал) героям наконец удаётся найти нужную информацию, после чего они покидают кладбище, несмотря на то, что последнему мертвецу задали всего четыре вопроса, и он не может вновь упокоиться в могиле.

В сцене после титров нам вновь показывают этого мертвеца, который тщетно пытается найти на кладбище Эвермура ещё хотя бы одну живую душу, которая могла бы задавать ему вопрос и завершить действие ритуала — случится это ли нет, в фильме так и не показали.