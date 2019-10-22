Джаред Харриc («Чернобыль») и Ли Пейс («Хоббит», «Стражи галактики») присоединились к актёрскому составу экранизации «Академии» Айзека Азимова от Apple, пишет THR. Харрис сыграет математика Гэри Селдона, Пейс — императора галактики.

Шоураннером и сценаристом проекта выступает Дэвид Гойер («Тёмный рыцарь», «Человек из стали»). Он также станет исполнительным продюсером вместе с Джошем Фридманом, Дэвидом Эллисоном, Даной Голдберг, Марси Росс и Робин Азимов.

Ранее СМИ писали, что режиссёром нескольких эпизодов первого сезона может стать постановщик «Призрака в доспехах» Руперт Сандерс. Пока эту информацию не подтвердили.

В первом сезоне планируется 10 серий, съёмки стартуют в ноябре в Чехии и Ирландии. Производством займётся студия Skydance Television. В основу сериала ляжет оригинальная трилогия — романы «Академия», «Академия и Империя» и «Вторая Академия».