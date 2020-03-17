Музыкант и актер Джаред Лето опубликовал сегодня в инстаграме пост, в котором рассказал, что он удивлен происходящим в мире на фоне пандемии китайского коронавируса.

По словам артиста, он медитировал в пустыне и не знал, что ситуация с вирусом настолько ухудшилась за прошедшее время.

Вау. 12 дней назад я занялся безмолвной медитацией в пустыне. Мы были в полной изоляции. Никаких телефонов и связи с внешним миром. Мы не имели ни малейшего представления о том, что происходит в нем. Вчера я вернулся и попал в другой мир. В тот, что изменился навсегда. Мягко говоря, я в шоке.

Джаред добавил, что сейчас он получает сообщения от близких со всего мира и пытается разобраться в происходящем. Вместе с этим он пожелал фанатам здоровья и порекомендовал им лишний раз не выходить из дома: «Посылаю вам лучи положительной энергии».

За последние недели часть стран закрыла границы и ввела режим чрезвычайной ситуации. Из-за угрозы коронавируса отменяют крупные мероприятия, закрывают места массовых скоплений и отправляют людей работать из дома. Премьеры многих фильмов отложили. Производство новых картин приостановлено. Сейчас зарегистрировано больше 187 тысяч случаев заражения. 7 тысяч человек погибло, 80 тысяч выздоровело.