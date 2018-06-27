Джереми Айронс присоединился к актёрскому составу «Хранителей» — сериала по мотивам одноимённого графического романа Алана Мура и Дэйва Гиббонса. Об этом сообщает издание The Hollywood Reporter.

Айронс получил одну из ведущих ролей шоу. Ранее к актёрскому составу присоединились Реджина Кинг («Оставленные»), Дон Джонсон («Джанго освобождённый»), Тим Блейк Нельсон («Линкольн») и другие.

В последнее время мы могли видеть Айронса в блокбастерах вроде «Лиги Справедливости» и «Кредо убийцы», но актёр за свою карьеру сыграть во многих очень разных картинах. Больше всего он известен по ролям в лентах «Связанные насмерть» Дэвида Кроненберга и «Царство небесное» Ридли Скотта. В 1990 году актёр был удостоен премии «Оскар» за «Изнанку судьбы». Поклонники фэнтези помнят Айронса по роли главного злодея из фэнтези «Подземелье драконов» — не слишком удачной адаптации настольной ролевой игры Dungeons & Dragons.

Об адаптации «Хранителей» от HBO мало что известно. Не так давно сценарист и шоураннер Дэймон Линделоф («Остаться в живых», «Оставленные») опубликовал большое письмо, в котором заранее извинился перед фанатами графического романа. Он рассказал, что грядущий сериал — это не ремейк и не перезагрузка, просто действие шоу разворачивается в той же вселенной. Исходя из списка опубликованного списка персонажей, СМИ предполагают, что в основу сюжета могут лечь события полицейской забастовки 1977 года, когда служители закона устроили протест против героев в масках.

Дата выхода проекта пока неизвестна.