В прошлом году HBO анонсировали сериал по мотивам культового графического романа Алана Мура и Дейва Гиббонса «Хранители». Шоураннером проекта назначили Деймона Линделофа, сценариста фильма «Прометей» и сериалов «Остаться в живых» и «Оставленные». Поклонники оригинального комикса и экранизации Зака Снайдера замерли в ожидании новостей, но с тех пор об адаптации HBO почти никаких новостей не было.
Но вот Линделоф неожиданно для всех опубликовал пятистраничное объявление для всех фанатов первоисточника. В нём сценарист как будто извиняется перед поклонниками «Хранителей» и отстаивает право на своё видение истории по мотивам графического романа.
Мы не заслуживаем «адаптировать» двенадцать выпусков [комиксов], которые были созданы тридцать лет назад. Эти номера — священная обитель, и мы не будем её ни переделывать, ни переосмыслять, ни воссоздавать заново, ни перезапускать… Мы скорее их перемешаем. Всё потому, что основные линии, которые лежат в фундаменте истории, невероятно хороши, и было бы глупо не использовать их… Это будет новая оригинальная история. Она будет вибрировать со сейсмической непредсказуемостью своих тектонических плит. Она будет задавать новые вопросы и исследовать мир свежим взглядом. Что наиболее важно, этот взгляд будет современным. Тон будет свежим и скверным, электрическим и абсурдным… Некоторые персонажи будут неизвестны. Новые маски. Новые лица под ними…
Из письма Деймона Линделофа
Здесь ещё больше:
Похоже, слитые ранее описания героев грядущего сериала могут оказаться правдой. Да, речь про персонажей сериала «Хранители», в которых нет Хранителей. Вероятно, новый сериал будет кардинально отличаться от первоисточника — это скорее проект по очень отдалённым мотивам. Мы уже сталкивались со случаями, когда создатели сериалов брали за основу тот или иной комикс и меняли его до неузнаваемости — «Люцифер» от Fox, «Проповедник» от AMC и «Хэппи!» от Syfy. Адаптации часто отличаются, и если одним проектам это прощают, то простят ли «Хранителям»?
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