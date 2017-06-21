Портал Variety сообщает, что продюсер и сценарист Дэймон Линделоф (фильмы «Стартрек: Возмездие», «Прометей» и сериалы «Остаться в живых» и «Оставленные») ведёт переговоры с кабельным каналом HBO по поводу съёмок мини-сериала «Хранители».

Никаких подробностей о новой адаптации пока нет. Известно лишь, что Линделоф займётся мини-сериалом «с нуля» и отбросит все наработки, которые уже были у HBO. Для канала это будет уже вторая попытка адаптировать графический роман Алана Мура и Дейва Гиббонса — прошлая попытка провалилась в 2014 году.

За плечами Линделофа — проекты внушительные, но противоречивые, особенно с точки зрения сюжета. С другой стороны, адаптация будет основана на уже готовых персонажах и сюжете, а значит со сценарием не должно возникнуть проблем.

Канал HBO никак не прокомментировал ситуацию.

Напомним, что по слухам, над ещё одной адаптацией трудятся аниматоры из Warner Bros. Судя по объявлению, нас ждёт полнометражный анимационный мультфильм по «Хранителям» с рейтингом R.

«Хранители» были созданы писателем Аланом Муром и художником Дейвом Гиббонсом в 1986 году. Действие графического романа разворачивается в альтернативной истории и повествует об американских супергероях накануне Холодной войны с СССР. «Хранители» отошли от канонов жанра и показали мрачный и реалистичный мир, в который вмешались супергерои. За психологическую, философскую и политическую подоплёку роман удостоился множества наград. В 2009 году вышел одноимённый фильм-экранизация Зака Снайдера. Лента провалилась в прокате, но вскоре приобрела статус культовой.

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