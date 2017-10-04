Проповедник Джесси Кастер, его девушка Тьюлип и вампир Кэссиди наконец-то отправляются в путешествие по дорогам Америки на поиски Бога.

Preacher Жанр: религиозно-мистический трэш

Шоураннеры: Сэм Кэтлин, Сет Роген, Эван Голдберг

В ролях: Доминик Купер, Рут Негга, Джозеф Гилган, Грэм Мактавиш, Пип Торренс, Ноа Тейлор

Первоисточник: одноименный комикс издательства Vertigo

Премьерный показ: июнь – сентябрь 2017, AMC

Продолжительность: 13 серий по 60 минут

В первом сезоне «Проповедник» откровенно топтался на месте. Оставалась надежда, что во втором сериал выйдет-таки на комиксные рельсы и раскроет весь свой потенциал. Раскрыл. В первых двух сериях. Ровно столько заняла «дорожная» часть второго сезона. С третьего эпизода персонажи осели в Новом Орлеане и не вылезали из него до конца сезона.

Да, за эти два эпизода основательно отжег Святой Покровитель Убийц, особенно в каноничной комиксной сцене обстрела копов на дороге. И нужно признать, что у авторов хватило средств и совести на этом не закончить с экшеном. Неплохо поставленные драки в сезоне есть, хотя ничего на уровне сцен в самолете, церкви или отеле из первого сезона можно не ждать. К тому же экшен не способен победить тот праздник уныния, который царит в сериале.

Невероятная претенциозность авторов умножилась троекратно, а талант так и не проявился. Все провокационные идеи, неполиткорректные шутки и художественные изыски тонут в безграмотной подаче. Опять пустое нагнетание атмосферы, опять очевидные твисты, которые настолько медленно разворачиваются, что от скуки хочется совершить харакири. Шутки затянуты или повторяются несколько раз, пока не станет совсем не смешно.

Флэшбеки поданы еще хуже, чем в прошлом сезоне. Теперь эти малоинформативные прыжки в прошлое могут занимать целые серии. Создатели опять показали самое страшное воспоминание Святого Покровителя Убийц — да не один раз, а несколько, пусть и в сокращении. Тяга к «художественным» повторениям у авторов неискоренима.

При этом события сезона можно пересказать в паре абзацев. Одна только история Жополицего в Аду уместилась бы в строчку, но зачем-то растянута почти на все 13 серий. Идея показать самое страшное воспоминание Гитлера сама по себе хороша, но зачем ее надо было делить на две сцены с промежутком в несколько серий? И так во всем.

Характеры и взаимодействие героев тоже удручают. Тьюлип все еще мусолит свой агрессивный феминизм, их отношения с Кастером вязкие, неприятные и ни к чему не ведут. Джесси вообще весь сезон ходит как мешком ударенный и ищет Бога, сам не понимая зачем. В отличие от комикса, в сериале Генезис не дает ему знаний, поэтому взаимоотношений со своей суперсилой у Джесси тоже почти нет. Спаситель первого сезона Кэссиди превратился в слюнтявого добродушного нытика, хоть и остроумного. С ним нет практически ни одной экшен-сцены, он постоянно сохнет по Тьюлип, а еще ему добавили бессмысленную личную драму, которая трогает на уровне концепции, но отвратительно решена.

Интерес могла бы вызвать организация «Грааль» и ее руководитель герр Старр. В редкие моменты ей это удается, но в целом вместо зловещего тайного ордена получилось просто поле для злободневных сатирических скетчей. Оказывается, сатиры тоже может быть слишком много.

Пересечений с комиксами в сериале осталось очень мало, и они фрагментарные: знакомый персонаж тут, анальное изнасилование там. Частенько можно встретить сюжетные линии из спин-оффов вроде мирной жизни Кастера и Тьюлип или истории становления герра Старра, но они только затягивают и так не быстрое повествование. Большая же часть сюжетных конструкций выдумана сценаристами.

Чрезмерное самомнение по-прежнему мешает создателям сделать из «Проповедника» хороший сериал. После многообещающих первых двух-трех эпизодов он опять заглох и больше не завелся. Мы уже давали «Проповеднику» второй шанс, но теперь надежды на светлое будущее нет.