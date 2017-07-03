Портал TVLine сообщает, что студия Warner Bros. готовится воскресить ещё одну франшизу. На этот раз речь идёт об анимационном мультфильме «Джетсоны», который выходил в 1960-х годах.

Зрителей ждёт своеобразный ремейк в виде ситкома с живыми актёрами. Действие оригинального мультсериала разворачивалось в 2062 году. Ремейк же перенесёт зрителей в 2118-й. По информации издания, Warner Bros. обратились к исполнительному продюсеру мультсериала «Гриффины» Гари Джанетти, чтобы тот выступил консультантом при создании шоу, а также его исполнительным продюсером — наряду со заменитым режиссёром Робертом Земекисом («Назад в будущее»).

«Джетсоны» рассказывали историю обычной семьи в антураже далёкого будущего. Этот мультсериал, пронизанный духом ретрофутуризма, отражал многие популярные идеи из фантастики середины XX века.

«Джетсоны» — в числе любимых мультсериалов нашего детства Любимые мультсериалы нашего детства Большинство из нас — дети девяностых. Давайте вспомним, что мы любили смотреть по ТВ.

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