Рубрика «делает всё, лишь бы не писать „Ветра Зимы“».

В начале месяца 70-летний Джордж Мартин получил награду Burke за выдающиеся заслуги в искусстве. Тогда же он провёл сессию вопросов и ответов, где, среди прочего, его спросили про «Властелина колец» Толкина. Известно, что писатель любит этот роман и опирался на него при создании своей саги. И своё отношение Мартин подтвердил на мероприятии, пояснив, что перечитывает «Властелина колец» каждые несколько лет.

Вместе с тем Мартин добавил, что у книги есть несколько сюжетных недочётов.

Это одна из величайших книг 20 века, но это не значит, что я считаю её идеальной. Я продолжаю спорить с профессором Толкином спустя годы о некоторых элементах романа. Он блестяще справился с тем, что хотел написать… но я смотрю на концовку, а там говорится, что «Арагорн был мудрым и добрым королём следующие 100 лет». Это предложение легко написать, но мне интересно, а какую налоговую политику он вёл? Как он справлялся с голодом на его земле? И что он сделал с орками? Их ведь ещё много осталось, не всех убили, некоторые убежали в горы. Может, он ввёл политику систематического геноцида орков? Он отправил рыцарей в горы перебить всех орков? А детей-орков? Или всё же орков реабилитировали? Попытались научить тому, как быть послушными гражданами? И если орки были некогда эльфами, то могут ли они вступать в межрасовый брак? Думаю, в Dungeons & Dragons могли бы! Джордж Мартин, писатель

В августе 2018-го Мартин проводил ещё одну параллель своей саги с «Властелином колец». Так, например, писатель рассказал, что именно смерть Гэндальфа вдохновила его убивать персонажей в цикле.

Ранее автор «Песни льда и пламени» поделился планами на следующие романы и повести — шестой том сейчас у него на первом месте (а потом идут четвёртая повесть о Дунке и Эгге, а затем «Грёзы о Весне»). Мартин оптимистично предположил, что завершит «Ветра Зимы» к августу 2020-го.