Мы уже однажды публиковали подборку книг, которые в тот или иной момент рекомендовал Джордж Мартин. В тот список вошли «Пространство» Джеймса Кори, «Хроники Убийцы Короля» Патрика Ротфусса и многие другие романы. Недавно писатель у себя в твиттере поделился впечатлениями об ещё одной прочитанной книге.

Джордж Мартин рекомендует: приключенческое фэнтези «Квиллифер» 1

Всем, кто ищет какое-нибудь отличное фэнтези в ожидании «Ветров зимы», рекомендую попробовать роман «Квиллифер» Уолтера Йона Уильямса. Уолтер всегда хорошо пишет, но это книга запросто может стать его лучшей работой: блестящая от начала и до конца, остроумная, яркая, волнующая и смешная. Изумительно написанная!

Джордж Мартин, писатель

Аннотация на GoodReads описывает книгу как приключенческое фэнтези о человеке, который был вынужден расстаться с привычной жизнью и «начал искать удачи среди богинь, пиратов, войн и драконов». Главный герой — изучающий юриспруденцию и постоянно в кого-то влюбляющийся юноша по имени Квиллифер. Семейная трагедия вышвыривает его в большой мир на поиски удачи. Вскоре он оказывается членом бандитской шайки, ввязывается в зловещие интриги и становится игрушкой в руках грозной, прекрасной и очень ревнивой богини.

Средний читательский балл — 3,89/5. В продажу роман поступил ещё в октябре 2017-го, планов на издание в России пока нет. Впрочем, ранее у нас уже издавались другие книги Уильямса.

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Кот-редактор
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