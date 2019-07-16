Писатель Джордж Мартин дал небольшое интервью изданию Entertainment Weekly, в котором рассказал о работе над книжным циклом. Увы, никаких новостей о завершении «Ветров Зимы» пока нет, зато стало немного понятнее, чего ждать от финала. Кроме того, Мартин поведал о самом напряжённом периоде работы над книгой.

Прежде всего, писатель пояснил, что ни положительные, ни отрицательные отзывы на сериал не повлияют на концовку цикла. Мартин собирается и дальше следовать своему плану.

Интернет обладает влиянием на подобные вещи как никогда прежде. Например, взять сюжетный поворот с родителями Джона Сноу. Раньше только один читатель из ста находил и связывал все подсказки по сюжету, а для всех остальных истина была «вот-это-поворотом». Но в век интернета даже если один человек из ста догадается, он опубликует свою теорию на сайте, остальные 99 прочтут и придут к идее «А это имеет смысл». И внезапно поворот, который вы выстраивали некоторое время, обнаруживается. Появляется соблазн изменить его в последующих книгах: «О боже, я облажался, нужно придумать что-то другое». Но так неправильно. Вы планировали конкретный финал, и если вы вдруг смените направление — просто потому, что кто-то догадался о концовке или потому что она кому-то не нравится, то вся структура порушится. Так что нет, я не читаю фан-сайты. Я хочу написать именно ту книгу, которую хотел написать всё это время. И когда она выйдет, она может понравиться или не понравиться читателям. Джордж Мартин, писатель

Фантаст добавил, что смотрел финальный сезон «Игры престолов» со странным ощущением, ведь в его голове и на бумаге существует другая версия. Мартин подчеркнул, что действительно несколько лет назал рассказал обо всём шоураннерам Дэвиду Бениоффу и Дэну Уайссу, которые сняли шоу по этому плану.

Но в то же время, сериал отличается. У меня в голове есть очень чёткие идеи — в «Ветрах Зимы» и за их пределами — относительно того, как всё должно происходить. Это вроде двух альтернативных реальностей, которые существуют рядом друг с другом. Джордж Мартин, писатель

Писатель также рассказал о давлении, которое испытывал на протяжении нескольких лет. Особенно сильно оно ощущалось во времена, когда фантаст пытался обогнать сериал.

Был момент, когда новый сезон стартовал в апреле, и мои редакторы сказали мне, что если я завершу книгу к декабрю, то они поспешат её выпустить. Давление, которое я испытывал, было, пожалуй, самым сильным в моей жизни, потому что в определённый момент я понял, что не успею закончить к сроку. Я не только хочу закончить это, я хочу завершить настолько хорошо, насколько возможно. С тех пор я тоже испытывал давление, но уже не такое сильное. Больше никакой гонки, сериал завершён. Я пишу книгу. Она будет закончена, когда будет закончена. Джордж Мартин, писатель

Ранее фантаст оптимистично предположил, что завершит «Ветра Зимы» к августу 2020-го.