E3 2022 полностью отменили

PR-менеджер Razer Уилл Паверс рассказал в твиттере, что организаторы E3 отменили выставку в этом году — даже в цифровом формате.

По его словам, он получил соответствующее письмо по электронной почте.

Изначально ESA планировала в 2022 году провести мероприятие в традиционном формате, но из-за пандемии коронавируса отказалась от этой идеи. О дальнейших планах компания не сообщала.

Причина отмены E3 не уточняется. Не исключено, что многие издатели и разработчики могли попросту отказаться от участия в фестивале. Ранее некоторые партнеры и инсайдеры говорили, что ESA запрашивает неприлично большие суммы за свое присутствие.

Напомним, этим летом вновь пройдет Summer Game Fest с организатором The Game Awards Джеффом Кили.