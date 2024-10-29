Ежи, общий сбор — новые кадры и детали «Соника в кино 3»





Триквел станет еще масштабней и зрелищней, в том числе из-за обилия персонажей. Продюсер Тоби Ашер вовсе приравнивает картину к «Мстителям».





Отдельно в статье упомянули Джима Керри, которому приходилось каждый раз тратить по три часа для трансформации в Роботника. Авторы фильма даже опасались, что актер откажется от роли, но Керри был полон энтузиазма.





Фильм по традиции закончится тизером следующего персонажа, но его личность пока не раскрывается. Фанаты считают, что речь может идти о Метал Сонике, который может стать центральным злодеем в четвертой части.





Премьера «Соника в кино 3» ожидается 20 декабря.