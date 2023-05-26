Экранизацию романа «Проект „Аве Мария“» с Гослингом начнут снимать зимой 2024-го

The Hollywood Reporter в большом тексте про грядущий мультфильм «Человек-Паук: Паутина Вселенных» упомянул следующий проект режиссёров Фила Лорда и Кристофера Миллера — экранизацию научно-фантастического романа «Проект „Аве Мария“» Энди Вейера («Марсианин»).

Съёмки должны стартовать в начале 2024-го. Главную роль в картине исполнит Райан Гослинг («Барби», «Бегущий по лезвию 2049», «Человек на Луне»).

Первоисточник рассказывает про астронавта по имени Райланд Грейс, который выходит из искусственной комы на борту космического корабля. Райланд ничего не помнит, а рядом с ним — трое астронавтов, которые пережить кому не смогли. Грейсу предстоит выяснить, кто он, как тут оказался и что нужно сделать. А ещё — спасти человечество.

Оригинал вышел на английском в 2021-м, в 2022-м свет увидел перевод.

Даты выхода — даже приблизительной — у экранизации пока нет.