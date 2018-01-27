Студия Warner Bros. экранизирует роман Стивена Кинга «Доктор Сон» — продолжение другой знаменитой книги писателя «Сияние». Об этом сообщает портал Deadline.

Режиссёром фильма назначен Майк Флэнеган. У него богатый и успешный опыт работы с хоррорами: он снимал, писал и монтировал картины «Окулус», «Уиджи. Проклятие доски Дьявола» и «Игра Джеральда» — это тоже экранизация Кинга. Он не только выступит постановщиком, но и перепишет черновик сценария Акивы Голдсмана.

Сюжет первоисточника разворачивается вокруг Дэниела Торренса, сына свихнувшегося писателя-убийцы Джека Торренса. Дэниел живёт в нью-йорском пригороде и работает в местном хосписе. Он всё ещё страдает от психологической травмы из-за событий, которые произошли много десятилетий назад. При помощи своего дара Сияния он облегчает безнадёжно больным уход из жизни.

«Сияние» Стэнли Кубрика 1980 года хоть и значительно отличается от романа, по-прежнему считается одним из лучших фильмов по мотивам Кинга и эталонным хоррором.

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