В сентябре в российский прокат выходит полнометражный фантастический аниме-фильм «Связанные миры», который немного напоминает сериал Counterpart («Двойник») о двух параллельных мирах. Добавьте к этому романтический сюжет, эстетику аниме и 3D-графику. Вместе с Capella Film и проектом «Аниме в России» представляем эксклюзивный двухминутный отрывок.

«Связанные миры» — картина режиссёра и сценариста Юхэя Сакураги, который ранее работал над экранизацией мобильной AR-игры Ingress. До этого ему довелось поучаствовать в создании короткометражки «Гусеницы Боро» для Музея Студии Ghibli — вместе с Хаяо Миядзаки. «Связанные миры» номинировались в категории «Лучший мультфильм» на Международном фестивале анимационных фильмов в Анси в 2019 году.

Вот как звучит синопсис:

Два параллельных мира связаны одной судьбой. Один страдает от нарастающей эпидемии внезапных смертей, другой оказался во власти тирана. В одном мире парень по имени Син влюблён в подругу детства Котори, а в другом они враги: он — повстанец Дзин, а она — деспотичная принцесса Котоко. Дзин знает, что гибель человека в одном мире означает и смерть его «двойника», поэтому перемещается в наш мир, чтобы убить Котори. Но Син не готов жертвовать своей любовью ради чужих конфликтов.

В прокате картину стоит ждать с 26 сентября.