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«Элвин и бурундуки» получит перезапуск

Дмитрий Кинский
15 июля 13:46
72
1 минута на чтение
По данным издания The Wall Street Journal, студия Big Shot Pictures взялась за перезапуск «Элвина и бурундуков».
Сначала компания хочет выпустить серию короткометражек в соцсетях, чтобы наладить коммуникацию с молодой аудиторией, а в конце 2028 года — полнометражку в честь 70-летия франшизы.
Компания хочет, чтобы в перерывах между фильмами герои не пропадали из информационного поля.
Никаких подробностей пока нет, однако первая короткометражка должна выйти до конца 2026 года.
Напомним, предыдущие четыре фильма в сумме заработали в прокате около 1,3 миллиарда долларов.

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Дмитрий Кинский

Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

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