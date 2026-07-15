«Элвин и бурундуки» получит перезапуск

По данным издания The Wall Street Journal, студия Big Shot Pictures взялась за перезапуск «Элвина и бурундуков».

Сначала компания хочет выпустить серию короткометражек в соцсетях, чтобы наладить коммуникацию с молодой аудиторией, а в конце 2028 года — полнометражку в честь 70-летия франшизы.

Компания хочет, чтобы в перерывах между фильмами герои не пропадали из информационного поля.

Никаких подробностей пока нет, однако первая короткометражка должна выйти до конца 2026 года.

Напомним, предыдущие четыре фильма в сумме заработали в прокате около 1,3 миллиарда долларов.

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