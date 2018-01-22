Каждый год портал Rotten Tomatoes вручает «Золотую малину» — это антипремия, которую выдают за сомнительные достижения в области кинематографа. В 2018 году мероприятие посвящено «уничтожению элементов, опасных для людей и окружающей среды». Соответствующий ролик с объявлением номинантов появился на портале Rotten Tomatoes.

Номинаций было всего три: худший актёр («Ядовитая актёрская игра»), худшая актриса («Отравляющее исполнение») и худший фильм.

Худший актёр

  • Том Круз («Мумия»)
  • Джейми Дорнан («На пятьдесят оттенков темнее»)
  • Марк Уолберг («Трансформеры: Последний рыцарь» / «Здравствуй, папа, Новый год! 2»)
  • Джонни Депп («Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки»)
  • Зак Эфрон («Спасатели Малибу»)

Худшая актриса

  • Дакота Джонсон («На пятьдесят оттенков темнее»)
  • Тайлер Перри (за женский образ в картине «Хэллоуин Мэдеи 2»)
  • Кэтрин Хайгл («Наваждение»)
  • Эмма Уотсон («Сфера»)
  • Дженнифер Лоуренс («мама!»)

Худший фильм

А за кого вы будете болеть?

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Кот-редактор
Кот-редактор
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