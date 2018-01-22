«Эмоджи. Фильм», Том Круз и Эмма Уотсон — названы кандидаты на «Золотую малину»

«Эмоджи. Фильм», Том Круз и Эмма Уотсон — названы кандидаты на «Золотую малину»

Каждый год портал Rotten Tomatoes вручает «Золотую малину» — это антипремия, которую выдают за сомнительные достижения в области кинематографа. В 2018 году мероприятие посвящено «уничтожению элементов, опасных для людей и окружающей среды». Соответствующий ролик с объявлением номинантов появился на портале Rotten Tomatoes.

Номинаций было всего три: худший актёр («Ядовитая актёрская игра»), худшая актриса («Отравляющее исполнение») и худший фильм.

Худший актёр

Том Круз («Мумия»)

Джейми Дорнан («На пятьдесят оттенков темнее»)

Марк Уолберг («Трансформеры: Последний рыцарь» / «Здравствуй, папа, Новый год! 2»)

Джонни Депп («Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки»)

Зак Эфрон («Спасатели Малибу»)

Худшая актриса

Дакота Джонсон («На пятьдесят оттенков темнее»)

Тайлер Перри (за женский образ в картине «Хэллоуин Мэдеи 2»)

Кэтрин Хайгл («Наваждение»)

Эмма Уотсон («Сфера»)

Дженнифер Лоуренс («мама!»)

Худший фильм

А за кого вы будете болеть?

Читайте также Худшие фильмы 2017 года по версии агрегатора Rotten Tomatoes В список вошли фильмы с худшим рейтингом от кинокритиков. И, поверьте, этот случай, когда мнение прессы и зрителей во многом совпадает.