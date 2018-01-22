Каждый год портал Rotten Tomatoes вручает «Золотую малину» — это антипремия, которую выдают за сомнительные достижения в области кинематографа. В 2018 году мероприятие посвящено «уничтожению элементов, опасных для людей и окружающей среды». Соответствующий ролик с объявлением номинантов появился на портале Rotten Tomatoes.
Номинаций было всего три: худший актёр («Ядовитая актёрская игра»), худшая актриса («Отравляющее исполнение») и худший фильм.
Худший актёр
- Том Круз («Мумия»)
- Джейми Дорнан («На пятьдесят оттенков темнее»)
- Марк Уолберг («Трансформеры: Последний рыцарь» / «Здравствуй, папа, Новый год! 2»)
- Джонни Депп («Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки»)
- Зак Эфрон («Спасатели Малибу»)
Худшая актриса
- Дакота Джонсон («На пятьдесят оттенков темнее»)
- Тайлер Перри (за женский образ в картине «Хэллоуин Мэдеи 2»)
- Кэтрин Хайгл («Наваждение»)
- Эмма Уотсон («Сфера»)
- Дженнифер Лоуренс («мама!»)
Худший фильм
- «Эмоджи. Фильм» (9% «свежести»)
- «Трансформеры: Последний рыцарь» (16% «свежести»)
- «На пятьдесят оттенков темнее» (10% «свежести»)
- «Мумия» (16% «свежести»)
- «Спасатели Малибу» (18% «свежести»)
А за кого вы будете болеть?
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