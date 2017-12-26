В скором времени мы начнём подводить итоги лучших фильмов и сериалов уходящего года. Поговорим и обсудим, какие картины пришлись нам по вкусу больше всего. Вы тоже можете присоединится к читательскому голосованию и помочь выбрать победителя — старые сериалы, новые сериалы и фильмы.

А вот знаменитый агрегатор оценок Rotten Tomatoes подвёл свои итоги уходящего года, назвав худшие фильмы. В своей подборке портал опирался на среднюю оценку критиков. Мы выбрали среди них десятку худших фантастических картин — и некоторые из них действительно заслуживают критику.

10. Призрак в доспехах

Худшие фильмы 2017 года по версии агрегатора Rotten Tomatoes 1

Средняя оценка: 46%.

Оценка МирФ: 6.

Выдержка из рецензии: «Голливудский ремейк в своих лучших и худших проявлениях. Зрелищный и красивый фантастический боевик, который сохранил визуальный стиль аниме, но потерял его душу».

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Новый фильм хорошо передал антураж оригинального аниме, но не смог наполнить его умным содержанием.

9. Лига справедливости

Худшие фильмы 2017 года по версии агрегатора Rotten Tomatoes 2

Средняя оценка: 40%.

Оценка МирФ: 7.

Выдержка из рецензии: «„Лиг“» проигрывает по многим параметрам сравнение со вторыми „Стражами Галактики“ или третьим „Тором“. Да и „Чудо-Женщина“ была атмосфернее и человечнее. И все же это достойное развлекательное кино и шаг в правильном направлении для киновселенной DC».

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Новый фильм о команде супергероев — это типичный лёгкий и весёлый блокбастер без тени мрачности «Бэтмена против Супермена». И, возможно, это правильный путь для DC.

8. Монстр-траки

Худшие фильмы 2017 года по версии агрегатора Rotten Tomatoes 3

Средняя оценка: 31%.

Оценка МирФ: —

Фантастический приключенческий семейный фильм про диковинное создание из грузовика мог бы стать новыми «Трансформерами». Но слабая актёрская игра, скучный экшен и примитивный сюжет привели картину к кассовому провалу и забвению.

7. Меч Короля Артура

Худшие фильмы 2017 года по версии агрегатора Rotten Tomatoes 4

Средняя оценка: 30%.

Оценка МирФ: 5.

Выдержка из рецензии: «Проходной фильм, который не нужен никому. Для фанатов Ричи тут слишком мало юмора и фирменных фишек режиссёра. Знатоки легенд об Артуре будут в ярости, а любители фэнтези испытают дежавю. За счёт зрелищных битв фильм не ужасен, но это одна из худших работ Гая Ричи».

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Проходное фэнтези, где нет ни фирменного стиля режиссёра, ни следа кельтских легенд. Зато есть король-гопник и чернокожий рыцарь.

6. Другой мир: Войны крови

Худшие фильмы 2017 года по версии агрегатора Rotten Tomatoes 5

Средняя оценка: 20%.

Оценка МирФ: 5.

Выдержка из рецензии: «Лишенное оригинальности продолжение вампирской саги пытается сойти за отдельный фильм, но больше похоже на мостик между старыми картинами и уже объявленной шестой частью. Хотя, быть может, „Войны крови“ провалятся в прокате и мы забудем об очередном сиквеле».

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Кейт Бэкинсейл по-прежнему хороша собой, но для хорошего вампирского кино этого недостаточно.

5. Тёмная башня

Худшие фильмы 2017 года по версии агрегатора Rotten Tomatoes 6

Средняя оценка: 16%.

Оценка МирФ: 5.

Выдержка из рецензии: «„Тёмная башня“ получилась проходным фантастическим боевиком с претензией на оригинальный сеттинг. Для фаната книжной серии это совершенно никакая экранизация, для непосвящённого зрителя — кино на один вечер. Что ж, уповаем на милость Черепахи и ждём, когда снимут сериал и, может быть, покажут нам настоящие приключения Роланда Дискейна».

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Или как забыть лицо своего отца, но не подать виду.

4. Мумия

Худшие фильмы 2017 года по версии агрегатора Rotten Tomatoes 7

Средняя оценка: 16%.

Оценка МирФ: 5.

Выдержка из рецензии: «Развлечение на один раз, о котором вы забудете, выйдя из кинотеатра. В „Мумии“ нет ничего ужасного, но и ничего выдающегося: типовой нелогичный сюжет, Круз, играющий Круза, средние спецэффекты, драки с зомби и ни капли индивидуального стиля. В новую киновселенную фильм вводит неплохо, вот только нужна ли нам целая серия таких „Мумий“?».

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3. Трансформеры: Последний рыцарь

Худшие фильмы 2017 года по версии агрегатора Rotten Tomatoes 8

Средняя оценка: 16%.

Оценка МирФ: 5.

Выдержка из рецензии: «„Последний рыцарь“ — совершенно необязательная для просмотра лента. В ней много отличных взрывов, пафосных диалогов и куча крутейших экшен-моментов — особенно если смотреть в IMAX. Но это просто аттракцион, и нет большой разницы, смотреть на хорошем экране второй эпизод „Трансформеров“ или пятый, — если вы видите это впервые, эмоции будут одинаковыми. Это не тот фильм, ради которого стоит идти в кино, но именно тот, который можно посмотреть, если вы случайно забрели в кинотеатр».

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2. Эмоджи фильм

Худшие фильмы 2017 года по версии агрегатора Rotten Tomatoes 9

Средняя оценка: 9%.

Оценка МирФ: 😒 Meh

Выдержка из рецензии: «„Эмоджи фильм“ не то чтобы ужасен — пожалуй, реакция критиков была чересчур… эмоциональна. Но и ничего хорошего в этом рекламном ролике нет. Как нормальный фильм он слабоват, а на великий трэш не тянет. Если вы хотите посмотреть настоящее 💩 — к вашим услугам „Защитники“ Андреасяна».

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Слов не хватает, чтобы описать этот мультфильм. Пришлось прибегнуть к эмодзи.

Хуже всего остального: «Защитники»

Худшие фильмы 2017 года по версии агрегатора Rotten Tomatoes 11

Средняя оценка (на КиноПоиске): 3.1

Оценка МирФ: 3

Выдержка из рецензии: «„Защитники“ созданы не для того, чтобы вывести российский развлекательный кинематограф на новую ступень развития, и не для того, чтобы порадовать любителей фантастики. Они сняты, чтобы собрать кассу. Если вы не хотите, чтобы в ближайшие годы кинотеатры заполонили выбросы такого же качества, то не смейте идти на „Защитников“».

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Если кратко — ни в коем случае не ходите. Плохо в этом фильме почти всё.

1. Звонки

Худшие фильмы 2017 года по версии агрегатора Rotten Tomatoes 10

Средняя оценка: 7%.

Оценка МирФ: — 

Попытка осовременить ужастик «нулевых» напрочь провалилась. Авторы хотели приплести современные технологии, мол, теперь-то видеозапись есть в интернете, а зловещая героиня вылазит из плазменной панели. Но это не помогло сделать фильм хоть сколько-нибудь лучше: предсказуемые скримеры, тривиальный сюжет и плохая компьютерная графика напрочь убивают весь интерес к картине.

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Кот-редактор
Кот-редактор

Emperor of catkind.
I controls the spice, I controls the Universe.


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