Помните, недавно пользователи сети запустили хэштег #ReleaseTheButtholeCut с требованием выпустить оригинальную версию «Кошек», в которой у персонажей были кошачьи анусы? Кажется, шутка зашла слишком далеко.
Команда XVP Comedy опубликовала трейлер картины, в котором она не только добавила героям эту пикантную деталь, но и подсветила ее — в буквальном смысле! Плюс, в ролике появляются цитаты деятелей индустрии и СМИ, которые прежде поддержали инициативу безумных зрителей.
Впрочем, некоторые цитаты авторы видео просто выдумали для лишнего пафоса. Так, исполнительный продюсер картины Стивен Спилберг говорит: «Мы не просто добавили анусы…»
Прежде стало известно, что перед выходом «Кошек» авторы фильма пригласили человека, который должен был замазать кошачьи анусы.
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Вместе с этим «Кошки» получили звание худшего фильма прошлого года.
Авторы «Кошек» перед выходом картины замазали кошачьи анусы
Теперь пользователи сети требуют выпустить оригинальную версию фильма.
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