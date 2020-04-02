Помните, недавно пользователи сети запустили хэштег #ReleaseTheButtholeCut с требованием выпустить оригинальную версию «Кошек», в которой у персонажей были кошачьи анусы? Кажется, шутка зашла слишком далеко.

Команда XVP Comedy опубликовала трейлер картины, в котором она не только добавила героям эту пикантную деталь, но и подсветила ее — в буквальном смысле! Плюс, в ролике появляются цитаты деятелей индустрии и СМИ, которые прежде поддержали инициативу безумных зрителей.

Впрочем, некоторые цитаты авторы видео просто выдумали для лишнего пафоса. Так, исполнительный продюсер картины Стивен Спилберг говорит: «Мы не просто добавили анусы…»

Прежде стало известно, что перед выходом «Кошек» авторы фильма пригласили человека, который должен был замазать кошачьи анусы.