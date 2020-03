Джек Ваз, который работает над «Говардом-уткой» для Hulu, рассказал в твиттере, что его дальний знакомый помогал с пост-продакшеном «Кошек». Как оказалось, у того была весьма специфическая задача.

По его словам, этого человека наняли в ноябре 2019 года, и от него требовались лишь одно — избавить персонажей от кошачьих анусов, которые были добавлены несколькими месяцами ранее.

Вскоре после этого пользователи социальной сети запустили хэштег с требованием выпустить оригинальную версию картины, который быстро попал в тренды, — #ReleaseTheButtholeCut. Инициативу поддержали даже некоторые деятели индустрии вроде Райана Джонсона. Причем многие, судя по всему, даже не понимают, что происходит.

#ReleaseTheButtholeCut is exactly what we all need right now https://t.co/BhaROTRqLM — Rian Johnson (@rianjohnson) March 18, 2020

#ReleaseTheButtholeCut — именно то, что там всем сейчас нужно.

есть только одна вещь, которая поможет нам пережить этот кризис#ReleaseTheButtholeCut https://t.co/rXajSmqYHB — Гриша Пророков (@grishaprorokov) March 18, 2020

Видишь #ReleaseTheButtholeCut в трендах перед тем, как сменить вкладку. Возвращаешься обратно.

Я этого не понимаю, но все равно поддерживаю.

There is nothing in this life that I want more #ReleaseTheButtholeCut https://t.co/hVh1R99xyl — Lee (@lee_g_b) March 18, 2020

В этой жизни нет ничего такого, чего бы я хотел больше выхода версии «Кошек» с анусами.

Напомним, «Кошки» получили звание худшего фильма по версии «Золотой малины». Также фильм взял еще пять статуэток антипремии.