«Это место, где происходит магия»: Apple выпустил тизер сериала Mythic Quest: Raven’s Banquet о разработке видеоигры

Apple показала первый тизер сериала Mythic Quest: Raven’s Banquet — производственной комедии, которая посвящена разработке онлайн-игры и жизни внутри студии. По духу сериал напоминает один из последних сезонов фан-проекта Фелиции Дей «Гильдия».
Производством занимаются создатели сериала «В Филадельфии всегда солнечно» — Чарли Дэй и Роб Макэлхенни. Последний также сыграет главную роль — творческого директора студии. Кроме того, в актёрском составе заявлены Ф. Мюррей Абрахам («Амадей», «Родина»), Дэнни Пуди («Сообщество»), а также Эшли Бёрч, известная актриса озвучания видеоигр (Life is Strange, The Outer Worlds).
Шоу расскажет о том, как игровая студия займётся разработкой дополнения Raven’s Banquet для своей основной игры.
Первый сезон стартует на Apple TV+ 7 февраля. Он будет состоять из 9 получасовых эпизодов. Компания уже продлила сериал на второй сезон, который стоит ждать в начале 2021-го.
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