«Это падающая звезда?»: «Би-би-си» выпустил трейлер мини-сериала «Война миров»

«Би-би-си» выпустил первый трейлер научно-фантастического сериала «Война миров» — по одноимённому классическому роману Герберта Уэллса.

В отличие от экранизации 2005 года с Томом Крузом, новая адаптация разворачивается не в современном сеттинге, а ближе ко времени действия оригинала — а именно в эдвардианский период, начало XX века. Какие-то детали вроде персонажей тоже наверняка будут отличаться.

«Война миров» — мини-сериал, в котором будет три эпизода. Главные роли исполнили Элинор Томлинсон («Иллюзионист», «Алиса в Стране Чудес»), Рейф Сполл («Аноним», «Мир Юрского периода», «Люди в чёрном: Интернешнл»), Реперт Грейвз («Безумие короля Георга», «Молчание») и Роберт Карлайл («Однажды в сказке», «Звёздные врата: Вселенная»).

Точной даты выхода нет — старт обещают этой осенью.