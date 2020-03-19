Евросоюз призвал Netflix и другие стриминговые сервисы прекратить показывать фильмы и сериалы в высоком разрешении, чтобы «не сломать» интернет на фоне повышенной нагрузки из-за пандемии коронавируса.

Представители ЕС обеспокоены текущей ситуацией, поскольку во многих странах в целях борьбы с распространением вируса были закрыты места массового скопления, в том числе школы, а люди работают из дома.

Еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон отметил, что уже обсудил этот момент с генеральным директором Netflix Ридом Хастингсом.

Инфраструктура может оказаться в затруднительном положении. Чтобы сохранить доступ к интернету для всех, давайте использовать стандартное качество, когда нет необходимости в HD.

Netflix согласился с Тьерри и отметил, что компания уже регулирует качество трансляций в соответствии с доступной пропускной способностью интернета.

Комиссар Бретон прав, когда подчеркивает важность обеспечения бесперебойной работы интернета в эти тяжелые времена.

Прежде Марк Цукерберг в интервью рассказал, что Facebook тоже столкнулся с большими нагрузками. По его словам, сейчас активность пользователей даже выше той, что обычно наблюдается в канун Нового года.