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    Новости

    Фабьен Франкель исполнит одну из ключевых ролей в «Доме дракона»

    16 апреля 2021
    Дмитрий Кинский
    16.04.2021
    387
    0 минут на чтение
    Фабьен Франкель

    Фабьен Франкель, сыгравший в «Рождестве на двоих» вместе с Эмилией Кларк, исполнит одну из ключевых ролей в приквеле «Игры престолов» под названием «Дом дракона».

    Он предстанет в образе Кристона Коула, члена королевской гвардии короля Визериса Таргариена и рыцаря, проложившего путь к гражданской войне.

    Вот как его описывает Джордж Мартин:

    Он не претендует на земли или титулы. Все, что у него есть, — это честь и умение обращаться с мечом и копьем.

    В основе «Дома дракона» лежит роман «Пламя и кровь», а его действие развернется за 300 лет до событий «Игры престолов».

    Шоураннерами выступают Райан Кондал, работавший над «Колонией», и Мигель Сапочник, снявший «Битву бастардов». Джордж Мартин тоже принимает участие в проекте.

    Грядущий сериал-приквел — один из шести проектов во вселенной «Игры престолов», над которыми работают HBO и автор франшизы.

    Первый сезон выйдет в 2022 году — всего в нем будет 10 эпизодов.

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    Дмитрий Кинский
    Редактор
    Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

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