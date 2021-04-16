Фабьен Франкель исполнит одну из ключевых ролей в «Доме дракона»

Фабьен Франкель, сыгравший в «Рождестве на двоих» вместе с Эмилией Кларк, исполнит одну из ключевых ролей в приквеле «Игры престолов» под названием «Дом дракона».
Он предстанет в образе Кристона Коула, члена королевской гвардии короля Визериса Таргариена и рыцаря, проложившего путь к гражданской войне.
Вот как его описывает Джордж Мартин:
Он не претендует на земли или титулы. Все, что у него есть, — это честь и умение обращаться с мечом и копьем.
В основе «Дома дракона» лежит роман «Пламя и кровь», а его действие развернется за 300 лет до событий «Игры престолов».
Шоураннерами выступают Райан Кондал, работавший над «Колонией», и Мигель Сапочник, снявший «Битву бастардов». Джордж Мартин тоже принимает участие в проекте.
Грядущий сериал-приквел — один из шести проектов во вселенной «Игры престолов», над которыми работают HBO и автор франшизы.
Первый сезон выйдет в 2022 году — всего в нем будет 10 эпизодов.
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Роль Визериса Таргариена досталась Пэдди Консидайну.
К актерскому составу «Дома Дракона» присоединились еще четыре актера
Похоже, производство идет полным ходом.
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