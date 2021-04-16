Фабьен Франкель исполнит одну из ключевых ролей в «Доме дракона»

Фабьен Франкель, сыгравший в «Рождестве на двоих» вместе с Эмилией Кларк, исполнит одну из ключевых ролей в приквеле «Игры престолов» под названием «Дом дракона».

Он предстанет в образе Кристона Коула, члена королевской гвардии короля Визериса Таргариена и рыцаря, проложившего путь к гражданской войне.

Вот как его описывает Джордж Мартин:

Он не претендует на земли или титулы. Все, что у него есть, — это честь и умение обращаться с мечом и копьем.

В основе «Дома дракона» лежит роман «Пламя и кровь», а его действие развернется за 300 лет до событий «Игры престолов».

Шоураннерами выступают Райан Кондал, работавший над «Колонией», и Мигель Сапочник, снявший «Битву бастардов». Джордж Мартин тоже принимает участие в проекте.

Грядущий сериал-приквел — один из шести проектов во вселенной «Игры престолов», над которыми работают HBO и автор франшизы.

Первый сезон выйдет в 2022 году — всего в нем будет 10 эпизодов.