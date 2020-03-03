Юридическая компания «Час Правосудия» опубликовала промежуточный отчёт об юридическом конфликте вокруг регистрации фантастической вселенной The SCP Foundation в качестве товарного знака.

Немного предыстории. Вы наверняка знакомы с фондом SCP — творческим коллективным проектом, в рамках которого публикуются рассказы, статьи, изображения и прочие материалы. Со времён основания администраторы решили распространять контент на условиях открытой лицензии Creative Commons BY-SA 3.0. Она позволяет любому желающему использовать эти материалы как угодно, в том числе и в коммерческих целях, но непременно с соблюдением условий лицензии, никак их не изменяя. Так, например, можно продавать сувениры или настольные игры. При этом ограничивать возможности других участников вы не можете.

В 2017-м Андрей Дуксин, основатель творческого сообщества ARTSCP (занималось популяризацией проекта — в частности, составлением и продажей артбуков), втайне от администраторов русскоязычного отдела фонда (речь о сайте SCP Foundation) подал заявку в Роспатент, чтобы зарегистрировать название, логотип и девиз SCP в качестве товарного знака на своё имя. В 2018-м заявку приняли. Позднее об этом рассказали администраторы SCP Foundation, и Андрей Дуксин, после критики со стороны сообщества, пообещал отменить заявку товарного знака. Сейчас его видеообращение удалено.

Спустя месяцы оказалось, что Дуксин не аннулировал товарный знак. Более того, предприниматель начал рассылать авторам настольных игр, продавцам тематических товаров и администраторам сообществ «ВКонтакте» письма с предложением выплачивать гонорары, поскольку те нарушали его авторские права. Также Дуксин подал жалобу администрации «ВКонтакте» с целью закрыть другие сообщества по SCP — в итоге авторам пришлось переименовывать группы и убирать символику, защищённую товарным знаком.

Юристы из «Часа Правосудия» рассказали, что первую жалобу на Дуксина в ФАС подали ещё в апреле 2019-го — её вернули из-за того, что предприниматель Дмитрий Зельтен (один из администраторов и представитель ру-фонда SCP Foundation) зарегистрировал ИП позже, чем Дуксин подал заявку в Роспатент.

Тогда же, в апреле 2019 года, жалобу в ФАС подал предприниматель Алексей Мороз — владелец небольшого интернет-магазина, а также группы «ВКонтакте», где продавалась различная сувенирная продукция, в том числе и с символикой SCP. Мороз был одним из пострадавших от действий Дуксина — его группу Вконтакте заблокировали «по жалобе правообладателя», а веб-сайт он принял решение закрыть сам, пока ситуация не разрешится в его пользу. Его жалоба также была возвращена, поскольку, не обладая достаточными юридическими познаниями, он не смог самостоятельно сформулировать требования и собрать доказательства, а юрист, составлявший его первую жалобу, оказался в данном вопросе некомпетентен. из сообщения «Часа Правосудия»

Позднее юристы помогли Алексею Морозу составить новую жалобу — «с приложением необходимых доказательств». Среди материалов числились: платёжные документы о продажах сувениров, переписка Дуксина с потерпевшими и доказательства того, что The SCP Foundation было широко известно задолго до того, как его зарегистрировал Дуксин.

Жалоба в антимонопольный орган от имени Алексея Мороза была подана 18 ноября 2019 года. После этого по просьбе ФАС нами были собраны дополнительные доказательства, и лишь недавно, 28 февраля 2020 года, мы получили ответ, согласно которому заявление принято к производству (дело №078/01/14.4-117/2020) и назначено заседание комиссии. 11 марта вопрос о нарушении Дуксиным антимонопольного законодательства РФ будет официально решён. из сообщения «Часа Правосудия»

Дмитрий Зельтен также опубликовал сканы заявления и приказа:

Остаётся ждать 11 марта.