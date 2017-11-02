Жители Москвы, информация для вас!

18 и 19 ноября в Гостином Дворе пройдёт фестиваль настольных игр «Игрокон 2017», организованный Hobby World. Издательство развернёт огромную площадку, на которой посетители смогут поиграть в любимые игры, пообщаться с единомышленниками, поучаствовать в турнирах и познакомиться с новинками настольных ролевых игр. И всё это — совершенно бесплатно.

Организаторы хотят собрать вместе вообще всех любителей настолок: от поклонников хардкорных долгих игр до новичков, которые только-только втягиваются в хобби. На «Игроконе» будут настолки на любой вкус, и, если вам что-то понравится, вы сможете приобрести игру прямо на месте.