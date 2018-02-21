Фильм про Соника выйдет в ноябре 2019 года

Фильм про Соника выйдет в ноябре 2019 года

Похоже, за киноадаптацию видеоигры про ёжика Соника взялись серьёзно. У картины появилась дата премьеры — посмотреть за приключениями Соника на большом экране мы сможем уже 15 ноября 2019 года. Об этом сообщает издание Deadline.

Нас ждёт комбинированный фильм в духе «Кто подставил Кролика Роджера?»: CGI-персонажи будут соседствовать с живыми актёрами. Режиссёром картины выступает дебютант Джефф Фоулер, а Тим Миллер — режиссёр «Дэдпула» — занял кресло исполнительного продюсера.

Напомним, что в октябре прошлого года права на киноадаптацию выкупила студия Paramount. СМИ связывали это с тем, что из Sony в Paramount перешёл продюсер Нил Мориц — видимо, он решил прихватить проект с собой.

Соник — главный герой серии видеоигр Sonic the Hedgehog. Вместе со своими друзьями Тейлзом и Накклзом Соник собирает Изумруды хаоса и противостоит планам по захвату мира доктора Эггмана. Первая игра серии увидела свет на игровой приставке SEGA в 1991 году, и с тех была продана более 350 миллионами копий по всему миру, включая другие платформы и игры серии.